Kolombiya’da BM görevlisi kaçırıldı

Filiz Yavuz / Madrid, 5 Mayıs (DHA) Kolombiya'da Birleşmiş Milletler (BM) çalışanı eski FARC gerillaları tarafından kaçırıldı. Kolombiya hükümeti ve BM dün kaçırma olayını doğruladı.

Kolombiya'da uyuşturucu üretiminde kullanılan coco bitkisinin yerine hangi yasal bitkilerin ekilebileceğini araştıran BM çalışanı Kolombiyalı Arley Lopez, çarşamba günü Guaviare eyaletinde silahlı kişiler tarafından kaçırıldı. Lopez'i kaçıran kişilerin barış sürecini reddeden bir grup eski FARC gerillası olduğu bildiriliyor.

Kaçırma olayı BM güvenlik konseyi üyelerinin geçen yılın sonunda FARC ile imzalanan ve 50 yıllık savaşı sonlandıran barış görüşmeleri için Kolombiyada bulundukları zamana denk geldi. BM olayı kınayarak meslektaşlarının hemen bırakılmasını istedi. İngiltere'nin Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Matthew Ryclroft yaptığı açıklamada 'Kolombiya bu süreci başlattı ve bu dönüşü olmayan bir süreçtir. Geri dönüş yoktur ve Güvenlik Konseyi ne kadar sürerse sürsün sizin yanınızda olacak” diye konuştu.

Kolombiya hükümeti de BM görevlisinin kaçırılmasını “üzücü” olarak tanımladı. Bakan Rafael Pardo eylemin kesinlikle kabul edilemez olduğu söyleyerek yetkilinin kısa süre içinde serbest bırakılacağını duyurdu.

Kolombiya'da FARC gerillalarından 7 bin tanesi barış anlaşmasını kabul etmiş ve silahları BM'ye teslim etme aşamasına gelinmişti.

FARC liderliği, anlaşmaları reddeden bir kaç yüz kişilik grubu ihraç ettiğini açıklamıştı.

DHA