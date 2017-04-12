Koltuğun içinden 2 kilo bonzai ile 10 bin hap çıktı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde polisin bir eve düzenlediği operasyonda, tekli koltuk içerisine gizlenmiş 2 kilo bonzai ve 10 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde bir evde yüklü miktarda uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Eve baskın düzenleyen polis ekipleri, oturma odasındaki tekli koltuğun içerisine gizlenmiş 2 kilo bonzai ve 10 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili S.G. ve S.A. gözaltına alındı.

DHA