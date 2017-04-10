Koluna Rus şairin ismini dövme yaptıran kadın kimliği belli oldu

ADANA'da Seyhan Baraj Gölü'nde cesedi bulunan ve Rusya'ya romantizmi getiren şair Vasily Zhukovsky'nin adını koluna dövme olarak yaptıran kadının 25 yaşındaki Serpil Durmuş olduğu ortaya çıktı.

Merkez Çukurova İlçesi'nde Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki Adnan Menderes Bulvarı üzerinde spor yapanlar, 28 Mart'ta su içerisinde bir kadın cesedi buldu. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmada, 30 yaşlarındaki kadının vücudunda bıçak veya silah yarası olmadığı saptandı. Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan kadının yapılan ön otopsisinde suda boğularak öldüğü anlaşıldı.

Rus Edebiyatı'nın 1800'lü yıllarda önde gelen isimlerinden olan ve Rusya'ya romantizmi getirmesiyle tanınan şair Vasily Zhukovsky'nin adını koluna dövme olarak yaptıran kadının, eğlence yerlerinde çalışma olasılığını göz önünde bulunduran Cinayet Bürosu ekipleri, kafeterya ve barları tek tek dolaştı, ancak kimliğini belirlemeye çalıştı.

Bu sıra Emniyet Müdürlüğü'ne gelen Eşi Durmuş, cesedin 5 Nisan'da kayıp başvurusu yaptıkları üvey kızı Serpil Durmuş'a ait olabileceğini bildirdi. Adli Tıp Kurumu'na giden Durmuş, cesedi teşhis etti. Eşe Durmuş, genç kızın sürekli Rus yazarların kitabını okuduğunu, evin duvarlarına da Rus yazarların isimlerini yazdığını, psikolojisinin bozuk olduğunu söyledi.

Serpil Durmuş'un cenazesi ailesi tarafından alınarak toprağa verildi.

DHA