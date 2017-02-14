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Adıyaman Haberi: Komşu ailelerin kavgasında 8 gözaltı

Komşu ailelerin kavgasında 8 gözaltı
23:3514 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
Komşu ailelerin kavgasında 8 gözaltı
Komşu ailelerin kavgasında 8 gözaltı

ADIYAMAN’da, komşu iki aile arasında ev alma nedeniyle çıkan kavgada 8 kişi gözaltına alındı.
Kavga, gece geç saatlerde Malazgirt Mahallesi’nde meydana geldi. Aralarında daha önce ev alma nedeniyle husumet bulunan komşu iki aileye mensup kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve tüfek de kullanılan kavga, ihbarla gelen polisin müdahalesiyle sonlandırıldı. Kavgada şans eseri yaralanan olmazken, bazı araçların camları kırıldı. Polis, kavgaya karıştığı belirlenen 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

 

DHA

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