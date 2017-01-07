Komşu kavgasında satırla öldürdü

ADAPAZARI'nda 44 yaşındaki Hüseyin Saat, aralarında husumet bulunan komşularıyla çıkan kavgada, satırla öldürüldü.

Olay akşam saatlerinde, Adapazarı Çamyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede alkol alan 18 yaşındaki M.K, babası M.K. ve amcası F.K., aralarında husumet bulunan komşuları Hüseyin Saat'in'in evinin önüne gitti. Dışarı çıkan Hüseyin Saat ile 3 kişi arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında iddiaya göre M.K., yanında getirdiği satırla Hüseyin Saat'in başına ve vücudunun çeşitli yerlerine vurdu. Saat kanlar içerisinde yere düşerken, 3 şüpheli kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Hüseyin Saat'in öldüğü belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Saat'in cesedi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Jandarma ekipleri 3 şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

DHA