Komşusunu bıçakla yaralayan kadın tutuklandı

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde komşusu 58 yaşındaki F.K'yı bıçakla yaraladığı iddia edilen 66 yaşındaki D.K. tutuklandı.

Ereğli İlçesi'ne bağlı İmranlar Köyü'nde dün akşam saatlerinde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen D.K. adlı kadın, evde gelini ile tartıştıktan sonra dışarı çıktı. D.K., evin önünde komşusu F.K. adlı kadınla da bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında D.K., F.K.'yı boyun ve omuz bölgesinden 3 bıçak darbesiyle yaraladı. Ağır yaralanan F.K., Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarmanın gözaltına aldığı D.K., işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

DHA