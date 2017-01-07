Komşusunun 9 yaşındaki kızına cinsel istismardan tutuklandı

AYDIN'ın Koçarlı İlçesi'nde, komşusunun 9 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 35 yaşındaki İ.O. tutuklandı.
Çakmak Mahallesi'nde oturan İ.O., komşusunun ismi açıklanmayan kızını çikolata verme bahanesiyle kandırarak evine çağırdı. İ.Ö., küçük kıza cinsel istismarda bulundu. Olay, kız çocuğunun hareketlerinden şüphelenen öğretmenin sormasıyla ortaya çıktı. Çocuk olayı öğretmenine anlattı. Öğretmenin ihbarı üzerine polis, İ.O.'yü yakalayarak gözaltına aldı.
İ.O., ifadesinde iddiaları reddederken, alınan doktor raporunda küçük çocukta cinsel saldırı bulgusu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.O., tutuklandı.
DHA