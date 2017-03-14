Komünistlerden Rus kilisesine tepki: Barbarlığa izin vermeyeceğiz

Rus Ortodoks Kilisesi'nin kolu olan Rus Yurt Dışı Ortodoks Kilisesi'nin, Sovyet Devrimi'nin lideri Lenin'in Moskova Kızıl Meydan'daki mezarının kaldırılması önerisine, Rus komünistlerinden sert tepki geldi.

Rusya'nın önde gelen siyasi partilerinden Rusya Federasyonu Komünist Partisi Başkanı Gennadiy Zyuganov, Lenin'in mezarının kaldırılması yönündeki açıklamaların provokatif olduğunu söyledi.

Zyuganov, yaptığı açıklamada, bugünkü Rusya'nın Sovyetler Birliği'nin devamı olduğunu, Sovyetler Birliği'nin kuruluşuna ilişkin kararın altında da Lenin'in imzasının olduğunu ifade ederek, bugünkü Rusya'nın meşruiyetinin de Lenin'e bağlı olduğunu söyledi. Zyuganov, toplumun, Lenin'in mezarının kaldırılması gibi bir “barbarlığa” izin vermeyeceğini dile getirdi.

Rus Yurt Dışı Ortodoks Kilisesi'nden dün yapılan açıklamada, Sovyet Devrimi'nin lideri ve Sovyetler Birliği'nin kurucusu Lenin'in Kızıl Meydan'daki kabrinin kaldırılması çağrısında bulunulmuştu.

DHA