Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Gaziantep Haberi: Kömür yüklü kamyonda 41 bin paket kaçak sigara

Kömür yüklü kamyonda 41 bin paket kaçak sigara
13:146 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Kömür yüklü kamyonda 41 bin paket kaçak sigara
Kömür yüklü kamyonda 41 bin paket kaçak sigara

ADANA'da kömür yüklü kamyonun kasasında 41 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, doğu illerinden gelen bir kamyonda kaçak sigara taşındığı bilgisini aldı. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu ve D-400 karayolunda önlem alan ekipler, kömür yüklü kamyonu durdurdu. Otoparka çekilen kamyonun kasasında üzeri kömürle kapatılmış değişik markalarda toplam 41 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Adı açıklanmayan kamyon sürücüsü gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

DHA

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler
Keşfet

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar