Komutanlardan ve Emniyet Müdürü'nden birlik beraberlik mesajlı

HAKKARİ Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Hakkari Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, muhtarların daveti üzerine vatandaşlarla biraraya gelip sohbet etti. Tuğgeneral Tayanç birlik beraberlik mesajları verip, "Dua ediyorum. Cenab-ı Allah bize mermi atmak yerine omuz omuza, yumruk yumruğa kucaklaşarak problemleri çözmeyi nasip etsin" dedi.

Hakkari'deki Mahalle muhtarlarıyla birlikte Bulvar Caddesi üzerindeki bir kafede oturan vatandaşları ziyaret eden Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Hakkari Emniyet Müdürü Dilberoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Korkmaz, vatandaşlarla tek tek tokalaştı. Yetkililere büyük ilgi gösteren vatandaşlar, oyunlarını bırakıp Komutanlar ve Emniyet Müdürünün etrafında toplandı. Vatandaşlarla esprili sohbetler yapan Emniyet Müdürü Dilberoğlu, kahvede oturan herkese çay ikramında bulundu.

GEÇMİŞLE İLGİLİ KONUŞUP ZAMAN KAYBETMEYELİM

Hakkari'ye hizmet etmek için vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirten Dilberoğlu şunları söyledi:

"Biz sizlerle sohbet etmeye ve sizleri tanıyalım diye geldik. Bunu bir halk toplantısı olarak da düşünmeyin. Hani hep bize diyordunuz ya 'gelin gelin' diye bizde geldik. Bakın bizler muhtarlarla yaptığımız her sohbette anlattıkları şikayetlerin yüzde 99'unu Belediye'nin daha önce yapması gereken su sorunu oluşturuyor. Hakkarili vatandaşlara cep telefonumu verdim. Beni arayan dedim 'suyum yok' diyor. Bakın 'belediye çalışıyordu' derseniz haksızlık etmiş olursunuz. Geçmişle ilgili konuşup zaman kaybetmeyelim. Hep beraber bir araya gelelim, kol kola verelim, omuz omuza verelim. Halk ne istiyorsa onu yapalım.Yoksa geçmişi konuşmaya kalktığımız zaman takılıp kalırız. Bu teşhisin tedavisinde Emniyet Müdürü olarak benim ne yapmam yazım, Jandarma Komutanımızın ne yapması lazım, Tugay Komutanının ne yapması lazım. Bunları oturup tek yumruk halinde hareket etmemiz lazım. Başka yerlerde çare arayanların hallerini görüyorsunuz. Beyler 1990'lı yılarda Saddam Hüseyin Peşmergelere kimyasal attıkları zaman Türkiye'ye geldiler, bugün Kuzey Irak'ta savaş var Türkiye'ye geliyorlar. Bulgaristan'da savaş çıktı Türkiye'ye geldiler. Suriye'de sıkıntı var Türkiye'ye geliyorlar. Peki biz nereye gideceğiz beyler. Bakın bu ülke için hani ensarla muhacir derler ya. Biz ensarız, biz muhacirleri kabul ederiz. Bugün değil 2 bin yıldır böyleyiz. Biz bu Anadolu'ya geldiğimiz günden beri muhacir olmamış hep ensar olmuşuz , ev sahibi olmuşuz. Şimdi ev sahibi evine misafir alır da, ev sahibini kim misafir edecek peki Arkadaşlar şöyle bir düşünün nereye gideceğiz biz. Bakın dolar olmuş 4 lira, Türkiye ne zaman böyle sıkıntıya girse dolarla, terörle oynamışlar. Yani bizim buradan ev sahipliğinden vazgeçip çekin gidin diyorlor. O yüzden tek yumruk olmalıyız."

Daha sonra konuşan Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç ise Hakkarili çocukların tozlu yollarda toz yutturmaya tahümmüllerinin olmadığını söyledi. Tayanç, "Burada yaşayan insanlar artık namusuyla burada iş yapacak. Allah şahittir. Benim burada ömrüm var ise, komutanlarımın da müsadesi olursa ben 4 şark bitirdim. Beşinci şarkımı da burada bitirmek istiyorum. Ama askerimiz çarşı iznine çıktığı zaman destek olacağız. Ben Hakkari halkına güvenmesem o emri vermem. Ben size güveniyorum. Her toplumun içerisinde iyisi kötüsü vardır. Bu Türkiye'nin her yerinde böyle. Ama önemli olan kalbinizle askerle birlikte olmanız.Teğmenliğimden beri burda mermi sıkıyorum hep. Ama artık hep dua ediyorum. Cenab-ı Allah bize mermi atmak yerine omuz omuza , yumruk yumruğa kucaklaşarak problemleri çözmeyi nasip etsin" dedi.

DHA