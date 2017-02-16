Kongo bandıralı kuru yük gemisi 9 aydan bu yana Gemlik Körfezi’nde bekletiliyor

DEMOKRATİK Kongo Cumhuriyeti bandıralı ‘Stardale’ adlı kuru yük gemisi, hukuki işlemler nedeniyle sefere çıkmasına izin verilmemesi nedeniyle geçen haziran ayından bu yana Gemlik Körfezi’nde demirli bulunuyor. Personelinin de terk ettiği geminin, şiddetli fırtınalarda zaman zaman sürüklenerek tehlike saçtığı bildirildi.

Kongo Cumhuriyeti bayraklı bin 836 grostonluk 85 metre uzunluğunda 15 metre genişliğindeki 'Stardale' adlı kuru yük gemisi geçen haziran ayında Gemlik Körfezi’ne geldi. Satış işlemlerindeki anlaşmazlık nedeniyle geminin sefere çıkmasına izin verilmedi. Bunun üzerine 'Stardale'deki görevliler körfez açıklarında demirledi. Sürecin uzaması üzerine personeli de ayrılan geminin şiddetli fırtınalarda sürüklenmesinin tehlikeye yol açtığı bildirildi. Kısa süre önce sürüklenerek Armutlu açıklarına kadar giden gemi, daha sonra römorkörlerle çekilerek liman açıklarına getirildi.

Gemlik açıklarında demirli olarak bekleyen gemi Liman Başkanlığı ve Gemport Liman İşletmesi tarafından izleniyor. 1980 yılı yapımı geminin olası fırtına durumunda, limana yanaşmak isteyen gemilere çarparak veya karaya vurarak sahilde zarara yol açmasından endişe ediliyor.

DHA