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Samsun Haberi: Kontrolden çıkan otomobil, işyerine çarptı, sürücü yaralandı

Kontrolden çıkan otomobil, işyerine çarptı, sürücü yaralandı

15:4313 Nisan 2017
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Kontrolden çıkan otomobil, işyerine çarptı, sürücü yaralandı
Kontrolden çıkan otomobil, işyerine çarptı, sürücü yaralandı

SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde kontrolden çıkarak işyerine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza Samsun'un Bafra İlçesi Alparslan Mahallesi Tofaş Kavşağı'nda meydana geldi. 72 yaşındaki Cemalettin Tombul yönetimindeki 55 JH 448 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjü aşarak yolun karşısında bulunan bir iş yerine çarptı. Kaza sonucu otomobilde yangın çıktı. İşyeri çalışanları tarafından yangın söndürüldü.
Kazada ağır yaralanan Cemalettin Tombul, ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

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