Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

KONYA’nın Ereğli İlçesi’nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeride geçerek takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Konya-Adana karayolu üzerindeki Ereğli Organize Sanayi kavşağında meydana geldi. Durmuş Duman yönetimindeki 06 FA 1728 plakalı otomobil ile seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüje çarpan otomobil, karşı şeride geçerek takla attı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Durmuş Duman ve yanındaki arkadaşı Ömer Aydilek yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA