Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu'ndan, CHP'ye siyah çelenk

KONYA Sivil Toplum Kuruluşu Platformu üyeleri, CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalara tepki için bugün CHP Konya İl Başkanlığı binası önüne siyah çelenk bıraktı.

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, geçen 31 Mart Cuma günü katıldığı bir televizyon programında referandum ile ilgili yaptığı konuşmada, "Diyelim ki 'evet' çıktı, kimse heveslenmesin. Biz yine Samsun'dan başlarız, Amasya'ya gideriz, Sivas'a gideriz, Ankara'ya geliriz. Buradan İnönü'ye Sakarya'ya Dumlupınar'a… Ulan sizi İzmir'e kadar kovalamazsak anamızdan emdiğimiz süt helal olmasın. Sizi de sizin yedi göbek sülalenizi de bütün emperyalistleri de yine İzmir'den denize dökeriz" demişti. Bozkurt’un bu açıklamaları, özellikle Ak Partililer tarafından tepkiyle karşılandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da bu sözlerinin ardından Bozkurt hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan soruşturma başlattı.

CHP'YE SİYAH ÇELENK

Konya'da faaliyetini sürdüren 160 sivil toplum kuruluşu tarafından oluşturulan 'Konya Sivil Toplum Kuruluşu Platformu' üyeleri CHP'li Bozkurt'un açıklamalarına protesto etmek için CHP Konya İl Başkanlığı binası önüne siyah çelenk bıraktı. Platformun İcra Kurulu Başkanı Muhsin Görgülügil, ''Konya Sivil Toplum Kuruluşları olarak, insanların hür iradesini hiçe sayan ve iradesinden dolayı on milyonlarca insanı cezalandıracaklarını ifade eden CHP milletvekili Hüsnü Bozkurt ve halen bu konuda resmi bir işlem yapmayan CHP yönetimini en üst perdeden kınıyoruz. Bu tavrın, artık tarihte kaldığını milletvekiline ve CHP yönetimine hatırlatıyoruz. 16 Nisan CHP'ye ve Hüsnü Bozkurt'un bu faşist çıkışına rağmen halkın iradesinin tecelli edeceği bir referandum olacaktır'' dedi.

Görgülügil, milletvekili Bozkurt'u istifaya davet etti.

DHA