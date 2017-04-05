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Konya Haberi: Konya'da 500 polisle asayiş uygulaması

Konya'da 500 polisle asayiş uygulaması

00:535 Nisan 2017
Son Dakika Haberi
Konya'da 500 polisle asayiş uygulaması
Konya'da 500 polisle asayiş uygulaması

KONYA'da yaklaşık 500 polisin katılımıyla genel asayiş uygulaması yapıldı.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yaklaşık 500 polis, daha önceden belirlenen farklı noktalardaki adreslerde asayiş uygulaması yaptı. Özel Harekat polislerinin de katıldığı uygulamada ekipler şehir giriş ve çıkışlarında şüpheli gördükleri araçlar ve kişiler üzerinde arama yaptı. Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrollerinde çeşitli suçlardan aranan şüpheliler gözaltına alındı. Eğlence mekanları ve farklı noktalardaki kafelerde de denetleme yapıldı. Denetlemelerde bıçak, satır gibi çeşitli suç unsarları ele geçerildi.

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DHA

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