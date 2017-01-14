Konya'da askerlere yönelik FETÖ operasyonunda 15 tutuklama

KONYA'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün Hava Kuvvetleri’ne yönelik Konya merkezli 26 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 81 kişiden 15'i tutuklanırken, 66 şüpheli serbest bırakıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişimi ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Konya'da bulunan 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’na bugüne kadar çok sayıda operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan askeri personelden itirafçı olanlar ifadelerinde, örgütün yapılanmasını anlattı. Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan ve itirafçı olan askeri personelin verdiği ifadeler ve polisin yaptığı çalışmalar doğrultusunda örgütün Hava Kuvvetleri personelinden yeni isimler tespit edildi. Yapılan tespit ardından Cumhuriyet Savcılığı tarafından 84 kişi hakkında 'Anayasayı ihlal, yasama organını engellemeye teşebbüs, hükümete karşı isyan ve silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından yakalama kararı çıkartıldı.

Polis tarafından yapılan fiziki ve teknik takibin ardından geçtiğimiz 3 Ocak günü operasyon için harekete geçildi. Konya merkezli 26 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 81 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 66 şüpheli de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında 3 kişinin ise halen arandığı öğrenildi.

DHA