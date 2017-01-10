Konya'da eğitime kar engeli

KONYA'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kent merkezindeki 3 ilçe ile birlikte toplam 23 ilçe eğitim ve öğretime yarın olmak üzere 1 gün ara verildi.

Konya Valiliği tarafından, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ilçeler Selçuklu, Meram ve Karatay başta olmak üzere Derbent, Doğanhisar, Yunak, Sarayönü, Güneysınır, Bozkır, Seydişehir, Akşehir, Beyşehir, Hüyük, Ilgın, Tuzlukçu, Ahırlı, Hadim, Yalıhüyük, Çeltik ve Akören'de ilk ve orta dereceli okullar yarın olmak üzere 1 gün tatil edildi.

Hamile ve engelli kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi. Ayrıca Selçuklu Üniversitesi'nde de eğitime yarın ara verildi.

DHA