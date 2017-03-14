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Konya Haberi: Konya'da FETÖ'ye 16 gözaltı

Konya'da FETÖ'ye 16 gözaltı
10:1514 Mart 2017
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Konya'da FETÖ'ye 16 gözaltı
Konya'da FETÖ'ye 16 gözaltı

KONYA'da Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında örgüte üye olduğu iddiası üzerine 30 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Daha önce belirlenen adreslere bugün polis tarafından eş zamanlı düzenlenen baskında aralarında kadınların da bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı. 14 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

DHA

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