Konya'da işyerlerine asayiş denetimi

KONYA'da işyerlerine yönelik yapılan asayiş denetiminde 11 kişi gözaltına alındı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı 36 ekip ve 76 polis, merkez Karatay ve Meram ilçelerinde bulunan Karaman Caddesi, Eski Tella Pazarı'nda bulunan 50 işyeri ve 3 kahvehanede akşam saatlerinde denetim yaptı. Denetimlerde 378 kişinin GBT sorgusu yapıldı. 2 kahvehane ve 1 çayevine gürültü nedeniyle para cezası uygulanırken, görevli polis memuruna mukavemet gösterdiği gerekçesiyle F.K. gözaltına alındı.

Denetimlerde 76 araç kontrol edilirken, 17 araca bin 706 lira para cezası uygulandı. Ayrıca plakasız ve ruhsatsız oludğu belirtilen 12 motosiklet ise otoparka çektirildi.

Yapılan aramalarda ise 10 işyerinde toplam 3 bin 510 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, bu sigaraları satan 10 şüpheli gözaltına alındı.

DHA