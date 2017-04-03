Konya'da maganda kurşunu, şehidin adı verilen yeğenini ağır yaraladı

Hasan DÖNMEZ/ KONYA,(DHA)KONYA'nın Çumra İlçesi'nde bir düğünde tabancayla rastgele ateş açılması sonucu 8 yaşındaki Hasan Şahin ağır yaralandı. Şehit yakını çocuğun tedavisi sürerken, jandarma tarafından silahı kullandığı iddiasıyla yakalanan 33 yaşındaki Resul Kurt, tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz 1 Nisan günü Çumra İlçesi Apa Saraycık Mahallesi'ndeki bir düğünde meydana geldi. Akrabalarının düğününe ailesiyle katılan 8 yaşındaki Hasan Şahin, düğünde davetliler arasından silahlarla havaya ateş edildiği sırada bir anda yere yığıldı. Kanlar içinde kalan Şahin, ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Hasan Şahin'in omzuna yakın bölgeden giren kurşunun, göğsünden çıkıp çenesine saplandığı saptandı. Ameliyata alınan Şahin'in çenesindeki kurşun çıkartıldı. Durumu ağır olan Hasan Şahin'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Hasan Şahin'e, 2008 yılında Bingöl'de terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu şehit olan amcası Piyade Onbaşı Hasan Şahin'in adının verildiği öğrenildi.

Olaydan sonra çalışma başlatan jandarma, düğüne katılan davetlilerin ifadesine başvurdu. Görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda olayın şüphelisi Resul Kurt, ruhsatsız tabancasıyla birlikte gözaltına alındı. Resul Kurt, 'Taksirle yaralama' ve OHAL kanunlarına uymaması sebebiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA