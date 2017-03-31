Konya'da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

KONYA'nın Seydişehir İlçesi'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında Seydişehir- Beyşehir karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Mustafa Uçar yönetimindeki 42 B 9254 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ahmet Ekmekci yönetimindeki 07 NTZ 59 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler Ekmekci ve Uçar ile yanlarında bulunan Hatice Uçar ve Mevlüt Atalay yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

DHA