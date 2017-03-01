Konya'daki FETÖ operasyonunda 19 tutuklama

KONYA'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Mevlana Üniversitesi ve Hastanesi'nin eski çalışanlarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 43 şüpheliden 19'u tutuklandı, 24 şüpheli serbest bırakıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 17 Şubat'ta polis tarafından Konya merkezli 18 ilde KHK'la kapatılan Mevlana Üniversitesi ve Hastanesi'nin eski çalışanlarına yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı çıkartılan 98 kişiden 43'ü gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 19'u çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 24 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

DHA