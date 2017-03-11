Konya'daki uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama

KONYA'da sokak satıcılarına yönelik yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 19'u tutuklanırken, 1 şüpheli savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri sokaklarda uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenenen şebekeyi takibe aldı. Ekipler teknik ve fiziki takip ardından geçen Salı sabahı operasyonu başlattı. Önceden belirlenen 20 adrese yapılan eşzamanlı baskınlarda, aralarında kadınların da bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda satışa hazır paketler halinde çeşitli uyuşturucu maddeleri ile hassas terazi ele geçirildiği belirtildi. Polisteki işlemleri tamamanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 19'u tutuklanırken, 1 kişi de savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

DHA