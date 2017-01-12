Köpeğinin çektiği kızakla oğlunu gezdirdi

DENİZLİ'nin Tavas İlçesi'nde yaşayan İlyas Akın Alvan, 2 yaşındaki oğlunu, kangal cinsi köpeğinin arkasına taktığı kızakla gezdirdi.

Tavas İlçesi'nin Gümüşdere Mahallesi'nde yaşayan minibüs şoförü İlyas Akın Alvan, kar yağışının ardından oğlu Hasan Arvan'ı gezdirmek için kangal cinsi köpeğinin arkasına kızak bağladı. Oğlunu köpeğine bağladığı kızağa oturtan baba Alvan, sokakta gezintiye çıkardı. Baba Alvan gezinti sırasında köpeğini serbest bıraktı. Köpeğin sahibinin komutlarına harfiyen uyması dikkat çekti. Kar yağışında babasının yaptığı kızakla tur atan ve rahat görüntüsüyle dikkat çeken minik Hasan ise karda gezintiye çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

DHA