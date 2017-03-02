Köpek satışında cinayet

SAKARYA'nın Geyve İlçesi'nde 20 yaşındaki Oğuzhan Girgin, köpeğini sattığı 21 yaşındaki Recep Topaloğlu'ndan parasını istedi. İkili çıkan tartışmada birbirlerini bıçakla yaraladı. Oğuzhan Girgin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, akşam saatlerinde Geyve Akçeşme mevkiinde meydana geldi. Oğuzhan Girgin köpeğini sattığı Recep Topaloğlu'ndan parasını istedi. Oğuzhan Girgin ile Recep Topaloğlu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Girgin ve Topaloğlu, birbirlerin bıçakla yaraladı. 112 Acil ekipleri iki yaralıyı Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralanan Oğuzhan Girgin burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Oğuzhan Girgin doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA