Köpeklerinin en iyi olması için mücadele ettiler

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde düzenlenen Uluslararası Irk Standartları (CACİB) Yarışması'nda köpekler ve sahipleri ödül alabilmek için yarıştı. Bazı hayvan sahipleri köpeklerinin daha iyi görünebilmesi amacıyla fön makinesi ve saç maşasıyla tüylerini düzeltmek için uğraştı.

Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu (KIF) tarafından Kemer Belediyesi'nin desteğiyle ilçe merkezindeki Emirates Arena Spor Kompleksi'nde düzenlenen CACİB Yarışması başladı. Türkiye, Rusya, Ukrayna, Yunanistan ve Bulgaristan'dan yaklaşık 620 köpeğin yer aldığı yarışmada 'çoban köpekleri', 'bekçi köpekleri', 'terrier', 'sosis', 'ilkel ırklar', 'kokuyla av kovan köpekler', 'fermal av köpekleri', 'getirici ve kaldırıcı köpekler', 'oyuncak ve eşlik köpekleri' ile 'tazılar' olmak üzere 10 farklı grupta yarışmalar düzenlendi.

Yarışmanın hakemleri köpekleri, Uluslararası Kinoloji Federasyonu'nun (FCI) belirlediği standartlara göre kuyruğu ve kulağının nasıl olduğu, orijinal ırk olup olmadığı, yürürken başını nasıl taşıdığı, adım atarken ayaklarının nasıl olduğu gibi değerlendirmelere tabi tuttu. Köpek sahipleri hayvanlarının daha iyi görünmesi için yoğun çaba sarf etti. Özellikle köpeklerin tüylerini fön makinesi ve saç maşasıyla düzleştirip, çeşitli tokalarla güzelleştirmeye çalışan sahiplerin çabası dikkati çekti.

KIF Başkanı Ümit Özkanal, geçen yılki yarışmaya göre daha fazla katılım olduğunu belirterek, "Köpek sporlarının gelişmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Her geçen yıl kalitenin arttığını görmekten mutluyuz. Güzel bir yarışma olacağını düşünüyorum" dedi.

Yarışma yarın sona erecek.

DHA