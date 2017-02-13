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Gaziantep Haberi: Köpekten kaçan kedi, girdiği otomobilde sıkıştı

Köpekten kaçan kedi, girdiği otomobilde sıkıştı
11:5213 Şubat 2017
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Köpekten kaçan kedi, girdiği otomobilde sıkıştı
Köpekten kaçan kedi, girdiği otomobilde sıkıştı

GAZİANTEP'te, köpek tarafından kovalanan kedi, açık camından girdiği park halindeki otomobilde pedalların bulunduğu bölümdeki elektrik kablolarının arasında sıkıştı. Kedi, itfaiyenin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Olay, sabah saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Başıboş bir köpeğin kovaladığı kedi, cadde üzerinde park halinde duran Hamit Şahan'a ait ön camı açık olan otomobiline girdi. Kedi, aracın pedallarının bulunduğu bölümündeki elektrik kablolarının arasında sıkıştı. Otomobil sahibi Şahan, kedinin dışarı çıkması için aracının kapılarını açıp bir süre bekledi. Dışarıya çıkmayan kedinin, pedalların bulunduğu yerdeki kabloların arasında sıkıştığını fark eden Şahan, durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmayla kediyi sıkıştığı yerden kurtarılmasının ardından gözden kayboldu.

DHA

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