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Son Dakika: Kopenhag Merkez Tren İstasyonu ‘şüpheli durum’ üzerine boşaltıldı (1)

Kopenhag Merkez Tren İstasyonu ‘şüpheli durum’ üzerine boşaltıldı (1)
20:547 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Kopenhag Merkez Tren İstasyonu ‘şüpheli durum’ üzerine boşaltıldı (1)
Kopenhag Merkez Tren İstasyonu ‘şüpheli durum’ üzerine boşaltıldı (1)

– Danimarka’nın başkenti Kopenhag merkez tren istasyonu ‘şüpheli durum’ üzerine boşaltılarak güvenlik şeridi altına alındı.
Merkez tren istasyonunun akşam trafiğinin en yoğun olduğu saatlerde boşaltılması ile ilgili Kopenhag polisinden yapılan açıklamada ‘‘Merkez tren istasyonu boşaltılmış ve ‘şüpheli durum’ üzerine istasyonda arama çalışmaları başlatılmıştır’’ denildi.
Polisten yapılan açıklamada ‘şüpheli durum’ un ne olduğu konusunda bir ifadede bulunulmazken söylenmezken, görgü tanıkları bomba korunma giysili iki polisin bomba arama köpekleri ile birlikte istasyon geliş salonuna girdiğini belirttiler.
İstasyon önünde ise yüzlerce yolcu bagajları ile birlikte bekliyor.

 

DHA

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