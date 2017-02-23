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Bursa Haberi: Köprü korkuluklarına asılan çanta tedirginliğe neden oldu

Köprü korkuluklarına asılan çanta tedirginliğe neden oldu
19:3523 Şubat 2017
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Köprü korkuluklarına asılan çanta tedirginliğe neden oldu
Köprü korkuluklarına asılan çanta tedirginliğe neden oldu

– BURSA’da otomobilden inen kişinin emniyet binası yakınındaki köprünün korkuluklarına astığı çanta, tedirginliğe neden oldu. Bomba uzmanının kontrollü olarak patlattığı çantadan kredi kartı POS cihazı çıktı.
Merkez Nilüfer İlçesi'nde Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile Beşevler Mahallesi’ni birbirine bağlayan köprünün üzerine otomobiliyle gelen kişi, aracı durdurup korkuluklara küçük bir siyah çanta asarak olay yerinden ayrıldı. İl Emniyet Müdürlüğü binası yakınında bulunan köprüdeki çantayı fark eden sürücüler, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, köprüyü trafiğe kapatıp, metro seferlerini durdurarak önlem alıp bomba uzmanı çağırdı. Bomba imha polisinin kontrollü olarak patlattığı çantadan kredi kartı POS cihazı çıktı. 
Çevredekiler rahat bir nefes alırken, metro seferleri yeniden başladı, yol araç trafiğine açıldı.

DHA

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