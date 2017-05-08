Köprüye giden yolu toprak dökerek kapattı

SAKARYA'nın Sapanca İlçesi'nde, İstanbuldere ile Saray caddelerini birbirine bağlayan köprünün geçtiği yolun bir kısmının kendi arsası olduğunu iddia eden Şükrü Öztaş, yola iki kamyon dolusu toprak döktürerek ulaşıma kapattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık bir yıl önce Sapanca İstanbuldere ile Saray caddelerini birbirine bağlamak için dere yatağının üzerine köprü yaptı. Şükrü Öztaş köprüye ulaşımı sağlayan yolun bir kısmının kendi arsasından geçtiğini iddia ederek, belediyeye başvuruda bulundu. Şükrü Öztaş yaptığı başvurulardan bir sonuç alamayınca köprünün girişine 2 kamyon dolusu toprak döktürdü. Şükrü Öztaş yere demirler çakıp, bant çekerek köprüye giden yolu ulaşıma kapattı. Şükrü Öztaş köprü yapılırken gerekli itirazlarda bulunduğunu, ancak herhangi bir sonuç alamayınca kendisine ait arsayı kapattığını söyledi.

DHA