Koray Aydın: Tek adama dayalı sisteme 'hayır' diyoruz

MHP eski Milletvekili Koray Aydın, istişarelerin olmadığı bir ülkede huzurun olmayacağını belirtti, ''Tek adama dayalı sisteme hayır diyoruz'' dedi.

MHP eski Milletvekili Koray Aydın referandum çalışmaları kapsamında Kırşehir’de bir düğün salonunda düzenlenen ‘Niyet Hayır, Akıbet Hayır’ programına katıldı. Toplantıda konuşan Koray Aydın, 16 Nisan'da yapılacak referandumda neden 'Hayır' denilmesi gerektiğini anlattı. İstişarelerin olmadığı bir ülkede huzurun olmayacağını belirten Koray Aydın, “Bir ülkede kral olursa, kraldan çok kralcılar olur. Bir yerde işler bu beyler üzerinden döndürülmeye başlarsa, o ülkede insanların devletine güveni kalmaz. Bu güven ortamı aradan çıkarsa, o ülkede hürriyetleri elinden alınmış bir yapı meydana gelir. Tek parti dönemi ilelebet devam edecek bir altyapı meydana getirir. Biz bu tek adama dayalı sisteme hayır diyoruz. İstişarelerin olmadığı bir yapı tek adama dayalı bir yapı olursa o ülkede huzur olmaz. Meclis, istişarenin en doğru ve en zorunlu yapıların bir tanesidir. İstişare pişmanlığa karşı bir kaledir. Siz istişareleri ortadan çıkarır da tek adamın hükmü altına bu ülkeye sokarsanız, bu ülkede kargaşaya hazır bir ülke haline gelir” diye konuştu.

'ALLAH GÖSTERMESİN BELKİ SON BİR HAYKIRIŞ'

Ülkenin geleceği ile ilgili tarihi bir kararın arifesinde olunduğunu belirten Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Çünkü büyük bir millet, yüzlerce yıllık bir devlet bir kişinin ihtirasına teslim edilmek isteniyor. Bizim, milletin Türk milliyetçileri olarak böyle bir duruma seyirci kalmamız, buna ‘evet’ diyebilmemiz hiçbir şekilde mümkün değildir. Bu belki son bir haykırış. Allah göstermesin belki son çırpınış. Çünkü milletimizin geleceği ile önemli bir karar vereceğiz. Tek kişinin yönetimine teslim edilmek isteniyoruz. Bunu yapanların acelesi var. Sanki yangından mal kaçırıyorlar. Gören de padişaha kelle götürüyorlar zannedecek.''

'BU TABLOYU TÜRKİYE HAK ETMİYOR'

Ucuz polemiklerle Türkiye'nin demokrasi tarihinin lekelendiğini söyleyen Koray Aydın, 'Bugün ülkeyi yönetenler referandumda 'hayır' oyu kullanacaklara terörist ya da dış güçlerin işbirlikçisi, PKK, HDP, FETÖ yandaşı diyerek saldırıyor. Bu tabloyu Türkiye hiçbir zaman hak etmiyor'' ifadelerini kullandı.

TRT'yi de eleştiren Koray Aydın, “TRT’de hükümet iktidarı dışında kimseye hayat hakkı yok. Televizyonu açamaz hale geldik. Bir bakıyoruz Başbakan, diğer kanalı açıyoruz Cumhurbaşkanı. Başka yere bakamaz hale geldik” dedi.

DHA