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İzmir Haberi: Kordon çiçeklerle renklendi

Kordon çiçeklerle renklendi
10:561 Nisan 2017
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Kordon çiçeklerle renklendi
Kordon çiçeklerle renklendi

İZMİR Birinci Kordon'da, yenilenen tartan pistin kenarına dikilen mevsimlik çiçekler, ortaya rengarenk bir görüntü çıkardı.
İzmir'in simgesi Birinci Kordon'da bu günlerde yoğun bir çalışma sürüyor. Defalarca bozulan çimlerin yenilenmesinin ardından bu kez hem olumsuz hava koşulları hem de hor kullanımdan dolayı kullanılmaz hale gelen, her gün yüzlerce İzmirlinin yürüdüğü tartan pist yenileniyor. Pistin tamamlanan bölümlerinin iki tarafına da sarı, kırmızı, beyaz, turuncu renklerde mevsimlik çiçekler dikildi. Yapılan düzenlemeyle ortaya renkli ve canlı bir görüntü çıktı. Çalışmaların tamamlanmasıyla, Birinci Kordon'un daha güzel bir görünüme kavuşacağı belirtildi.

 

DHA

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