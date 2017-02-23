Kordon'da martı zamanı

İZMİR Körfezi'nin simge kuşları martılar Birinci Kordon'u boş bulunca, gruplar halinde çimlerin üzerinde ve kıyıda dinlendi.

Her zaman dinlenmeye, İzmir Körfezi'nin doyumsuz manzarasını seyretmeye gelen İzmirliler, mevsimin kış ve zaman da yağışlı olmasından dolayı Birinci Kordon'a uğramayınca, martılara gün doğdu. Güzel havalarda İzmirliler'in sere serpe uzandığı çimler martılara kaldı. Yüzlerce martı, Kordon'u istila etmişçesine hep birlikte dinlendi. Bu durum tutkunları için de güzel bir görüntü oluşturdu.

DHA