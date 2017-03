Kore Gazisi askeri törenle toprağa verildi

ÇANAKKALE'nin Gelibolu İlçesi'ne bağlı Kavakköy Beldesi'nde vefat eden Kore Gazisi 87 yaşındaki Abdullah Ok, askeri törenle toprağa verildi.

Gelibolu İlçesi Kavakköy'de yaşayan evli ve aşlılığa bağlı rahatsızlıkları bulunan 4 çocuk babası Kore Gazisi Abdullah Ok dün evinde vefat etti. Bugün Kavakköy Beldesi'nde Abdullah Ok için askeri tören düzenlendi. Abdullah Ok, öğle namazının ardından belde mezarlığında toprağa verildi.

DHA