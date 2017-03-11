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Çanakkale Haberi: Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
19:2211 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

 ÇANAKKALE'nin Gelibolu İlçesi'nde hayatını kaybeden Kore gazisi 89 yaşındaki İbrahim Çetin, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Kore Gazisi İbrahim Çetin, Gelibolu İlçesi'ne bağlı Yeniköy'deki evinde dün, yaşlılığa bağlı nedenlerden yaşamını yitirdi. Çetin için bugün Yeniköy'de, askeri tören düzenlendi. Törene, 2'inci Kolordu Komutanı Tümgeneral İzzet Çetingöz, Yeniköy Muhtarı Ramiz Gümüş, Ocaklı Muhtarı Hasan Şen, askeri erkan, köy halkı, gaziler ile gazi yakınları katıldı. Kore Gazisi Çetin'in cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

DHA

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