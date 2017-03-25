Korkmazcan: Evetçilerin kampanyasındaki iddialar çökmüştür

MİLLİ Anayasa Hareketi Başkanı Hasan Korkmazcan hükümetin referandum kampanyasında anayasadan doğan hak ve yetkilerini millet için değil, 'evet' kapmanyasını yürütenler için kullandığını söyledi. Korkmazcan, "İmamdan banka memuruna kadar bütün kamu görevlileri adeta birer kampanya elamanına dönüştürülmüştür. Evetçilerin kampanyasında ileri sürülen iddialar bugünden çökmüştür" dedi.

Milli Anayasa Hareketi üyleri, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenledikleri basın toplantısıyla Anayasa değişikliği ve referanduma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ulaştırma eski Bakanı Enis Öksüz ve Milli Savunma eski Bakanlarından Barlas Doğu'nun da hazır bulunduğu toplantıda konuşan Milli Anayasa Hareketi Başkanı Hasan Korkmazcan, 16 Nisan'daki referandumda vatandaşların ülkenin geleceğini belirleyeceğini söyledi.

Referandum sürecinde iktidar partisinin kampanyalarının anayasaya aykırı olduğunu belirten Korkmazcan, "İktidar telaşla hukuk ve siyasi ahlak kurallarını dikkate almayan bir 'Evet' kampanyası yürütmektedir. İktidarın kampanyası adeta devletin millet iradesine saldırısına dönüşmüştür. İktidarın kampanyası Anayasa'ya açıkça aykırı, seçim kanunlarını çiğneyen, seçim denetimi ile görevli Yüksek Seçim Kurulu'nun varlığını hiçe sayan bir mahiyete bürünmüştür. İktidar peşin olarak hukuk dışı bir kanun hükmünde kararnameyle YSK'nın denetim yetkilerini kısıtlamıştır" dedi.

'İDDİALAR BUGÜNDEN ÇÖKMÜŞTÜR'

Cumhurbaşkanı'nın yeminindeki tarafsızlık ilkesini çiğnediğini öne süren Korkmazcan şöyle konuştu:

"Hükümet kampanya boyunca Anayasa'dan doğan hak ve yetkilerini millet için değil, evet kapmanyasını yürütenler için kullanmaktadır. İmamdan banka memuruna kadar bütün kamu görevlileri adeta birer kampanya elamanına dönüştürülmüştür. Evetçilerin kampanyasında ileri sürülen iddialar bugünden çökmüştür. Türk milleti 'Hayır' oylarıyla 16 Nisan'da dış kaynaklı anayasa dayatmalarına gereken cevabı verecektir. Türkiye 17 Nisan itibarı ile gerçek gündemi olan terör kılıklı saldırıları ortadan kaldırmak, komşuları ile barışı sağlamak ve yeniden milli ekonomiyi kuracak, milli seferberliği başlatacaktır."

DHA