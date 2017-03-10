Koruma altındaki Suriyeli kız çocuğu intihara kalkıştı

ŞANLIURFA’da cinsel istismara uğradığı gerekçesiyle Çocuk Destek Merkezi'nde koruma altında alınan Suriyeli 15 yaşındaki R.S., aşırı dozda ilaç içerek intihara kalkıştı.

Olay, bugün merkez Karaköprü İlçesi'nde bulunan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Destek Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre 11 yaşındayken cinsel istismara uğradığı gerekçesiyle koruma altında tutulan Suriye uyruklu 15 yaşındaki R.S., kaldığı odada çok sayıda hap yutarak intihara kalkıştı. Görevlilerin girdikleri odada baygın halde buldukları Suriyeli R.S., çağırılan sağlık görevlileri tarafından ambulansla Şanlıurfa Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste midesi yıkanan kız çocuğunun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

DHA