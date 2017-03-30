Kosaçev, 'Rusya ve Türkiye Suriye'de teröristlere karşı işbirliğine devam edecekler'

Federasyon Konseyi Uluslararası Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, Rusya ve Türkiye'nin Suriye'deki teröristlere karşı işbirliğine devam edeceklerini bildirdi.

Kosaçev Rus haber ajansı Ria Novosti'ye yaptığı açıklamada, 'Türkiye ile en baştan itibaren Suriye hükumetinden onay almayan ve bu yüzden yasa dışı kabul edilen 'Fırat Kalkanı' operasyonu çerçevesinde değil onun dışında Türkiye ile işbirliği yaptık ve yapıyoruz' ifadesini kullandı.

Kosaçev, işbirliğinin 'Astana Üçlüsü' formatında oluşturulduğunu ve Suriye hükumeti ile hedeflerinin ve detaylarının belirlendiğini dile getirdi.

Kosaçev şu şekilde devam etti:

'Bu işbirliği varılan üç taraflı anlaşma çerçevesinde Suriye'deki terör örgütlerinin tamamen yok edilmesine kadar devam edecek.'

DHA