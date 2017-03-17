Koşamayanlar için İzmir'de koşacaklar

OMURİLİK felcinin tedavisi için, 'Koşamayanlar için koşuyoruz' sloganıyla düzenlenen Wings For Life World Run, bu yıl dünyada 4'üncü, İzmir'de ise üst üste 2'nci kez gerçekleştirilecek. 24 ülkede aynı anda başlayacak koşu 7 Mayıs'ta yapılacak.

Organizasyonun Türkiye ayağı saat 14.00'te start alacak. Geçen yıl 8 bin kişinin kayıt yaptırmasıyla en çok katılımın yaşandığı ikinci şehir olan İzmir'de koşuya yine ilginin yoğun olması bekleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ford'un desteğiyle düzenlenen etkinlik öncesi sporcular 12 haftalık bir hazırlık sürecinden geçiyor.

Hem koşucuların hem de tekerlekli sandalye kullanan katılımcıların yan yana yarıştığı etkinlik sayesinde Wings for Life World Vakfı, 3 yılda elde ettiği 17.8 milyon Euro'luk bağışı omurilik felcinin tedavisi projesine aktardı. Yarış başladıktan 30 dakika sonra yola çıkan Yakalama Aracı, koşucuların peşine düşüyor ve araca yakalananlar için koşu sona eriyor. 2 Nisan'a kadar 60 TL olan katılım ücreti, 3-7 Nisan tarihleri arasında 80 TL'ye yükselecek. Parkurda sağlık ekibi de hazır bulunacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu, "Hedefimiz geçen yılki katılımın üzerine çıkmak" dedi.

DHA