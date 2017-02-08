KOSGEB kredisiyle işyeri açtı, Türkiye'nin dört bir yanına satış yapıyor

ZONGULDAK'ın Çaycuma İlçesi'nde 38 yaşındaki Gamze Çakmaklı, 3 yıl önce KOSGEB'den aldığı hibe kredi ile kurduğu atölyede tasarım ve üretimini kendisi yaptığı ahşap hediyelik süs eşyaları ve eğitsel materyalleri Türkiye'nin dört bir yanında müşterilerine satıyor.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü mezunu Gamze Çakmaklı, 3 yıl özel bir eğitim kurumunda okul öncesi öğretmenliği yaptıktan sonra 2013 yılında Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) girişimcilik kursuna katıldı. 3 haftalık eğitimi tamamlayarak sertifikasını alan Gamze Çakmaklı, 30 bin lira hibe kredi ile atölyesini kurarak hediyelik eşyalar yapmaya başladı. Gamze Çakmaklı, görsel sanatlar öğretmeni eşi Orhan Çakmaklı'nın desteği ile tasarımlarını kendi yaptığı üç boyutlu hayvan figürleri, otomobil maketleri ve keçelerden yapılan mevsim şeritleri, sayı grafikleri, okul süsleri, ahşap eğitsel oyuncak, eğitsel ders materyalleri, üç boyutlu led gece lambaları üretiyor. Çakmaklı, ürünlerini 3 internet sitesi üzerinden Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilerine satıyor.

Gamze Çakmaklı, atölyesini kurduktan sonraki ilk yılında satış yapamadığı için iş yerini kapatma noktasına geldiğini ancak daha sonra ailesinin desteğiyle iyi bir noktaya ulaştığını söyledi. Çakmaklı, "KOSGEP kredisini almasam bu iş yerini açamazdım. İş yerini açtıktan sonra sosyal medyada ilgi gördü ama satışlarımız azdı. 3 internet sitesi daha açtık. Şimdi kitlemiz büyüdü. Kars, Van, Ağrı gibi illere kargo ile ürünlerimizi gönderiyoruz. Öğretmen ve öğrencilerin ürünlerimize ilgisi büyük. Sevdiğim işi yapıyorum. İnsanlar tasarımlarımı beğendikçe mutluyuz. İkinci makinemi aldım. kadın bir girişimci olarak bu işe başladım. Bu noktaya gelene kadar çok çalıştım. Kendimi geliştirerek işime devam ediyorum" dedi.

DHA