Kosova Çağdaş Şiiri Antolojisi okuyucusuyla buluştu

Merkezi Kosova Prizren’de bulunan Kosova Türk Yazarlar Derneği yayınlarından Dr. Taner Güçlütürk’ün hazırlayıp çevirdiği “Kosova Çağdaş Şiiri Antolojisi” adlı kitabı yayımlandı. Kosova Türk Yazarlar Derneği’nin 9. eseri olarak gün yüzünü gören antoloji, müellifin sırasıyla beşinci kitabı ve toplam 256 sayfadan oluşuyor. “Kosova Çağdaş Şiiri Antolojisi” adlı eserde, Kosova’nın yaşayan çağdaş şairlerinin seçkin eserleri yer alıyor. T.C. Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı’nın desteğiyle yayımlanan eserde, Kosova’dan Arnavut, Türk ve Boşnak şairlere yer veriliyor. Konuyla ilgili DHA'ya konuşan Güçlütürk, “Projemiz Priştine Üniversitesi Filoloji Fakültesi hocalarıyla birlikte, Kosova’daki Arnavut dilinde yaratılan çağdaş edebiyatı ve türlerini Türk okuyucusuna tanıtmak amacıyla başladı. “Kosova Çağdaş Arnavut Şiir Antolojisi” fikriyle yola çıktık. Ancak bu çalışmanın gün yüzünü görmesinde büyük emeği ve desteği geçen Kosova’nın Ankara Büyükelçisi Sayın Avni Spahiu Bey’den gelen teklif üzerine çalışmaya Kosovalı Türk ve Boşnak şairleri de ekleyince, eserimiz yeni bir çehre kazanarak, “Kosova Çağdaş Şiir Antolojisi” olarak son şeklini aldı. Öyle ki bugün elinize ulaşan bu eser, kapsamlı düşünülmüş bir projenin ilk adımı olarak nitelendirilebilir. Bu yöndeki çalışmalarımız bununla kalmayacağı gibi, bundan sonra da Kosova’daki değişik kültürlere ait edebiyatları daha geniş kapsamlı projelerle tanıtmaya devam edeceğiz, bu yönde kararlıyız. Üzerinde epey emek verilen bu çalışmada önce Arnavutça ve Boşnakça şiirleri yazıldığı dilde okumaya, anlamaya ve kendi şiir dünyasında içselleştirmeye çalıştık. Sonra da Türk dilinin ve şiirinin estetiğine en uygun, aynı zamanda şiirin orjinalitesine bir o kadar sadık kalmaya özen göstererek, deyim yerindeyse nakış işler gibi, mısra mısra yeniden yaratmaya çalıştık. Kosovalı Türk şairlerin şiirleri ise bu coğrafyada kendi ana dilinde, Türkçe şekillendikleri için, şairlerin kendi eliyle karaladıkları şekilde yer verdik. Umarız bu zorlu emek layık olduğu niteliğe erişmiş, okuyucularımızın beğenisini kazanacaktır. 2015 yılında “Kosova Şairleri Güldestesi” olarak gün yüzünü görmesi ve Ankara’da “Şemsettin Sami Kültür Merkezi”nin açılışı vesilesiyle tanıtımı planlaştırılan bu çalışmamız, oluşan teknik bir aksaklık yüzünden baskıya gecikince, Kosova’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından söz konusu açılış için özel olarak çoğaltılarak taslak çalışma olarak tanıtılmıştı. Bu defa yeni bir konsepsiyonla baskıya verdiğimiz antolojimiz, “Kosova Çağdaş Şiir Antolojisi” adıyla okuyucusuyla buluşmaktadır. Bu çalışmanın iki ülkenin kültür ve sanat camiasına olumlu yönde katkıda bulunacağına, diğer yandan da farklı kültürleri anlama ve onların bu seçkin eserlerinden yeni ilhamlar edinmede güzel bir kaynak oluşturacağına inanıyoruz” dedi.

Güçlütürk'ün diğer eserleri

Bu güne kadar Güçlütürk’ün yayımlanan eserlerinin kronolojisine göz atıldığında öne çıkan eserleri arasında, müellifin 2011 yılında yazar Jeton Kelmendi’ye ait “Nasıl Sevmeli” adlı şiir kitabının ABD’de yayımlanan çevirisi bulunuyor. Devamında müellifin “Dilime Yaslar Yakışmaz”, adlı özgüm şiir kitabı 2014 yılında İstanbul’da Değişim Yayınevi’nde gün yüzünü gördü. Güçlütürk’ün, 2014 yılında Kosova’da Balkan Türkoloji Araştırmaları Merkezi Yayınlarından yayınlanan “Kosova’da Türk Edebi Yaratıcılığı (1951-2001)” adlı araştırma ve doktora tezi kitabı bulunuyor. “Yeni Yol Arkadaşları” adlı Kosova’nın yazında, görselde, müzikte genç sanatkâr ve yetenekleri seçkisi ise 2015 yılında Kosova’da gün yüzünü görürken, en son eseri “Kosova Çağdaş Şiir Antolojisi” de Kosova Türk Yazarlar Derneği Yayınlarından okuyucuya ulaştı. Güçlütürk’ün yayınlanmayı bekleyen yazar Milazim Krasniqi’ye ait “Ali Paşa’ya Rus Ruleti” adlı dram eseri de bulunuyor.

Görüntü Dökümü:

– Dr. Taner GÜÇLÜTÜRK ile rop.

– Kitap detay

DHA