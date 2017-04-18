Kosova'da '23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı' etkinlikleri başladı

Kosova'da bu yıl 9'uncusu düzenlenmekte olan '23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı' etkinlikleri çerçevesinde Doğru Yol Türk Kültür ve Sanat Derneği bir konser düzenledi.

Prizren Kültür Evi Salonu'nda düzenlenen konser saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Bir hafta sürecek olan etkinlikler kapsamında Doğru Yol Türk Kültür ve Sanat Derneği'nin düzenlediği konsere çok sayıda üst düzey davetli katıldı.

Gecede bir konuşma yapan Kosova Demokratik Türk Partisi – KDTP Genel Başkanı ve Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, bir hafta sürecek olan etkinlikler kapsamında eğitimden, kültüre her alanda etkinlikler düzenleneceğini söyledi. Yağcılar'ın konuşması ardından sözü alan Doğru Yol Türk Kültür ve Sanat Denreği Başkanı Bülent Emruş, Doğru Yol Türk Kültür ve Sanat Derneği'nin Kosova'da Türk dilinin ve Türk kültürünün yaşatılmasında önemli rol oynadığını söyledi. Gece Doğru Yol Türk Kültür ve Sanat Denreği saz ve ses sanatçılarının konseriyle sona erdi.

Görüntü Dökümü:

– İstiklal Marşı

– Mahir YAĞCILAR – KDTP Gen. Bşk.

– Bülent EMRUŞ – Doğru Yol Türk Kültür ve Sanat Denreği Bşk.

– Konser

DHA