Kosova'da 'Darısı Başımıza' tiyatro oyununa yoğun ilgi

Enis TABAK KOSOVA, 25 Şubat, DHA – Kosovalılar Kısa Devre Tiyatro Topluluğu'nun, Türk yazar Erkan Gündüz'ün kaleme aldığı 'Darısı Başımıza' adlı tiyatro oyununa yoğun ilgi gösterdi.

Aralık ayında ilk kez perdelerini açan oyu yoğun ilgiden dolayı tekrar seyircisiyle buluştu. Prizren Kültür Evi salonunda sahnelenen oyuna çok sayıda davetli yanı sıra vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Deniz Dadale'nin yönetmeliğini üstlendiği oyun seyirciler tarafından büyük alkış aldı. Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları'nın (YTB) desteğiyle sahneye konulan oyunda; Kızlarının en mutlu günü için hazırlanan bir aile, sevdiği için fütursuzca mücadele eden bir genç, evliliği deneme tahtası olarak gören bir damat, bir dediği bir dediğini tutmayan bunak bir amca ve ortada bir ceset kalması hikayesi işlenmiş. Oyunun yönetmeni Deniz Dadale de desteklerinden dolayı Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları (YTB) teşekkür etti. Kısa Devre Tiyatro Topluluğu geçtiğimiz 'Darısı Başımıza' adlı oyunla Türkiye'deki festivallere katıldı.

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