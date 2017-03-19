Kosova'da sahneye konan 'Çanakkale Kefensiz Yatanlar' tiyato oyunu herkesi duygulandırdı

18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102. yılı nedeniyle Kosova'da sahnelenen 'Kefensiz Yatanlar' tiyatro oyunu büyük ilgi gördü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan oyun büyük ilgi gördü. Kosovalı tanınmış tiyatrocu Deniz Dadale'nin yönetmenliğinde sahnelenen oyuna çok sayıda üst düzey davetli katıldı. Kısa Devre Tiyatro Topluluğu ve Türkiye Mezunları Derneği'nin girişimiyle sahnelenen oyunda; Çanakkale Savaşı ele alınmış. DHA'ya konuşan Türkiye Mezunları Derneği Başkanı Cengiz Çesko, Türkiye'de eğitim gören Kosovalı gençler olarak Türkiye'ye olan vefa borçlarının olduğunu söyledi. Kısa Devre Tiyatro Topluluğu Başkanı ve oyun yönetmeni Deniz Dadale'de oyunu büyük titizlikle hazırladıklarını söyledi. Yaklaşık 1 buçuk saat sğren oyun büyük ilgi gördü.

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– Deniz DADALE

– Cengiz ÇESKO

DHA