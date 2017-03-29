Kosova'da Türkiye'deki referandum için Başkonsoloslukta oy kullanılacak

Türkiye'deki Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 16 Nisan’da yapılacak Anayasa değişikliğine ilişkin referanduma yönelik hazırladığı seçim takvimine göre, yurt dışında yaşayan seçmenler halk oylaması için sandık başına gitmeye başladı. Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Danimarka ve İsviçre'nin ardından 9 Nisan tarihinde Kosova'nın ilk ve tek başkonsolosluğu olan Prizren Başkonsolsoluğu'nda Türkler oy kullanacak. Kosova’nın bağımsızlığının ardından ilk ve tek başkonsolosluk olan Türkiye Cumhuriyeti Prizren'de başkonsolosluk açmış, bina geçtiğimiz yıl Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş tarafından hizmete geçmişti. Bu çerçevede Türkiye'de 16 Nisan tarihinde gerçekeleşek olan halk oylaması nedeniyle, T.C Prizren Başkonsolosluğu'nda ilk kez Kosova'da yaşayan Türk vatandaşları sandık başına gidecek. Seçimle ilgili DHA'ya konuşan Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosu Selen Evcit, Kosova'da yaşayan Türk vatandaşların 9 Nisan tarihinde Prizren'deki Türk Başkonsolosluğu’nda sandık başına gideceklerini söyledi. Kosova'da sadece bir gün (9 Nisan) oy kullanacaklarını söyleyen Evcit, oy kullanacak olan Türk vatandaşların YSK'nin resmi sayfasına girip yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlılar var mı bakmaları gerektiğini söyledi. Evcit, 9 Nisan'da tarihinde oy kullanacak olan vatandaşların sabah 09:00 ila akşam 21:00 saatleri arası oylarını kullanabileceklerini de ifade etti.

Kosova'da Türk subaylar da oy kullanabilecek

Başkonsolos Evcit, Kosova'da KFOR barış gücünde görevli 200'e yakın Türk askeri personelinin de oy kullanabileceklerini söyledi. Evcit, Türk askerinin Kosova'da görev sürelerinin 6 ay olduğunu gelen subayların da Priştine'deki Türk Büyükelçiliği’nde adres beyanında bulunduktan sonra hem Priştine'deki büyükelçilikte hem de Prizren'deki başkonsoloslukta oy kullanabileceklerini söyledi.

Görüntü Dökümü:

– Başkonsolos Selen Evcit ile söyleşi

– T.C Prizren Başkonsolosluğundan detay

– Başkonsolos Selen Evcit'in çalışmalarından detay

DHA