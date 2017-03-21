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Son Dakika: Kosova'daki devasa horoz yoğun ilgi görüyor

Kosova'daki devasa horoz yoğun ilgi görüyor
03:0321 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Kosova'daki devasa horoz yoğun ilgi görüyor
Kosova'daki devasa horoz yoğun ilgi görüyor

Kosova'da 'Çapkın' isimli devasa büyüklükteki horoz uluslararası medyanın gündemine düştü.

Kosovalı Fitim Sejfijaj'ın 'Çapkın' isimli horozu, İngiltere "Daily Mail" gazetesine göre, görenleri hayret ve şaşkınlık içerisinde bırakıyor. Devasa yapısı, tüyleri ve yürüme tarzıyla ilgi çeken horoz, son günlerde en çok konuşulan haberlerden biri haline dönüştü. Daily Mail Gazetesi horozla ilgili haberinde 'Büyük horoz kümesinden zorla çıkabiliyor. Büyük kanatları ve tüyleriyle horozdan ziyade dinozora benziyor' diye yazdı.

DHA

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