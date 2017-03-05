Kosovalı Türk çocuklar tiyatro eğitimi aldı

Kosova'da 1951 yılında bu yana Türk dilini ve Türk kültürünü yaşatmak maksadıyla kurulan Doğru Yol Türk Kültür ve Sanat Derneği

“Aziz Buş” Tiyatrosu Kolu tarafından düzenlenen tiyatro eğitimi kursu tamamlandı.

3 ay süren kurs ardından, kursu tamamlayan öğrenciler bir gösteri sundu. Prizren'deki “Doğru Yol” Türk Kültür ve Sanat Derneği “Aziz Buş” Tiyatrosu Kolu tarafından düzenlenen tiyatro eğitimi kursunu tamamlayan öğrencilerin gösterisi ilgiyle izlendi.

Doğru Yol Türk Kültür ve Sanat Derneği'nde düzenlenen törene çok sayıda davetlinin yanı sıra tiyatro eğitim kursunu tamamlayan öğrencilerin aileleri de bu anlamlı günde çocuklarını yalnız bırakmadılar. Büyük bir tiyatrocu olmasalar bile iyi bir izleyici oldular diyen kurs eğitmeni Raif Buş, bugüne kadar yetiştirdikleri çok sayıda tiyatrocunun bugün önemli tiyatrolarda sahne aldıklarının altını çizdi. “Sizlere Tiyatro Sunuyoruz, Alır Mıydınız” başlığı altında düzenlen tiyatro kursunu tamamlayan genç yetenekler de tiyatroyu çok sevdiklerini ve devam edeceklerini söylediler. 3 aylık tiyatro kursu ardından çocuklar hazırladıkları programda kısa skeçler yanı sıra şiirler okudular.

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DHA