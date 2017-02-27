Kosova'yı bağımsız olarak tanıyan 114'üncü ülke Bangladeş oldu

Son Dakika: Kosova'yı bağımsız olarak tanıyan 114'üncü ülke Bangladeş oldu

Kosova'yı bağımsız olarak tanıyan 114'üncü ülke Bangladeş oldu

Sırbistan'da 17 Şubat 2008 tarihinde tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı bağımsız olarak tanıyan 114'üncü ülke Bangladeş oldu.

Kosova Meclis Başkan Yardımcısı Cavit Haliti tarafından yapılan açıklamada, Bangladeş'in Kosova'yı bağımsız devlet olarak tanıdığını söyledi. Kosova Dışişleri Bakanlığı da, Güney Asya ülkelerinden Bangladeş'in Kosova'yı bağımsız olarak tanıdığını ifade etti. 1999 yılından 2008 yılına kadar BM denetimi altında olan Kosova, 17 Şubat 2008 tarihinde bağımsızlığını ilan etmişti. Kosova'yı ilk tanıyan ülkelerin başında Türkiye Cumhuriyeti geliyor.

DHA