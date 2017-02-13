Kovalamacayla durdurulan sahte plakalı araçta 3 gözaltı

ADIYAMAN'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve kovalamaca sonucu durdurulan hafif ticari aracın plakası sahte çıktı, 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Yeni Mahalle'de meydana geldi. Polisler tarafından fark edilen Fırat D. yönetimindeki 65 NP 954 plakalı hafif ticari araç, durdurulmak istendi. Polislerin 'dur' ihtarına uymayan kaçan araç sürücü, polislerin kısa süreli kovalamacası sonucu durduruldu. Yapılan incelemede plakası sahte olduğu belirlenen araç sürücüsü Fırat D. ile yanında bulunan Abdurrahman H. ve Abuzer S. gözaltına alındı. Hafif ticari araç ise, emniyete götürüldü.

DHA