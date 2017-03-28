Köy minibüsü uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 14 yaralı

TOKAT’ın Erbaa ilçesinde köy minibüsünün yaklaşık 250 metrelik uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4'ü çocuk 14 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye 55 kilometre uzaklıkta bulunan Alan Köyü yakınlarında meydana geldi. Erbaa’dan Alan Köyüne yolcu taşıyan İbrahim Yağcı (33) yönetimindeki 60 M 5050 plakalı minibüs, yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle sürücüsünun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası 250 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada minibüste bulunan Asiye Soymaz (47) olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüste bulunan 4'ü çocuk 14 kişi ise yaralandı.

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, köylülerin ve sağlık ekiplerinin yardımıyla uçurumdan çıkarılarak ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayda ölen Asiye Soymaz'ın cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı. Yaralıların tedavisi devam ederken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA